Napoli-Di Lorenzo, pronto contratto “a vita” per il Capitano

Per il Capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, il Presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe intenzione di offrirgli un contratto “a vita”.

Giovanni Di Lorenzo potrebbe essere il Capitano del Napoli ancora per tanti anni. Stando alle parole della Gazzetta dello Sport il Presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe intenzione di premiarlo.

Ecco le parole del noto quotidiano:

“Per lui si sta allestendo una sorta di contratto “a vita”. Perché considerando che in agosto il difensore lucchese compirà trent’anni e il prossimo contratto avrà come scadenza il 2028, significherà che fino a 35 sarà con il Napoli. Un riconoscimento umano e professionale che il presidente in prima persona vuol dargli. Pochi giorni fa nel suo quartier generale all’hotel Britannique, il presidente lo ha convocato per parlare di alcuni aspetti logistici e lo ha elogiato. Ora però l’agente del capitano, Mario Giuffredi, attende la fine del campionato per tornare alla carica, aspettando che le promesse del presidente vengano mantenute. Nessuna tensione, sia chiaro, ma diverse cose da verificare e sistemare.”

