Sportitalia – Mercato Napoli in uscita: è fatta per due cessioni all’Empoli

Il Napoli piazza due esuberi all’Empoli: Ciciretti e Tutino

Mercato Napoli in uscita, due sono i giocatori della società azzurra che vanno via: Amato Ciciretti e Gennaro Tutino (attualmente in prestito all’Hellas Verona) e adesso ad un passo dall’Empoli, come riferisce l’esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà:

“L’Empoli gradisce la contropartita Ciciretti, siamo ai dettagli. E il Napoli ha deciso di mandare anche Gennaro Tutino, reduce dal prestito con l’Hellas: si chiude nelle prossime ore, ma ci sono gli accordi. Anche l’Ascoli voleva Tutino, al centro di un’autentica asta in serie B: sarà Empoli”.

