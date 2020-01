VIDEO – Malcuit rivede il campo: primo allenamento dopo l’infortunio

Kevin Malcuit continua a lavorare per tornare in campo il prima possibile, dopo l’infortunio patito contro la Spal.

Kevin Malcuit terzìno francese del Napoli, dopo l’infortunio subito nel match contro la Spal, continua a lavorare per poter tornare in campo il prima possibile. Il giocatore ha pubblicato oggi sul proprio profilo Instagram le immagini che mostrano il primo allenamento in piscina.

Grande determinazione per l’azzurro, che prosegue il recupero: il suo ritorno in campo è previsto per la fine di questa stagione.

