Borghi: ”Nel Barcellona bisogna fermare Suarez, non Messi”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Stefano Borghi, DAZN, per parlare della sfida degli ottavi di finale di Champions League tra il Napoli ed il Barcellona.

Queste le parole del giornalista:

Speravo non mi capitasse mai un clasico 0-0, cosa che non capitava da 17 anni. Queste squadra giocano pensando alla fase offensiva, c’era qualche lacuna difensiva. Quest’anno il Barcellona in 22 partite ha subito 24 gol, quindi le si può fare gol. Nella penultima partita il Real Sociedad ha dominato, contro il Siviglia dominarono solo loro e poi il Barça fa la sua partita vincendo 4-0. Gattuso è un uomo di calcio capace di calarsi in sfide del genere, sicuramente.

Nel Barcellona bisogna fermare Suarez, non Messi, così si creano difficoltà. Un altro asse da fermare è quello Jordi Alba-Messi, sono devastanti. Non so come si fermi il Barça, sicuro Gattuso lo saprà meglio. Conclude Borghi.