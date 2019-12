Venerato spiega i motivi della crisi del Napoli

Venerato: i motivi di quello che sta succedendo sono molteplici. Sicuramente gli errori di Ancelotti sono stati importanti, è stato sordo ai richiami dello spogliatoio sulla tattica e la preparazione atletica

Ciro Venerato ha risposto alle domande degli ascoltatori di Radio Sportiva durante il “Microfono Aperto“. Il giornalista – tra l’altro- ha parlato del Napoli e della crisi della squadra azzurra.

Queste le sue parole:

SUL GOL DI CRISTIANO RONALDO

Ha solo confermato quello che penso da sempre: è un fuoriclasse. Può attraversare dei momenti di appannamento, ma a quell’età è ancora un fenomeno. Tiene una condotta di vita che, unita agli allenamenti duri, gli permettere di mantenere certi livelli a 34 anni. Il suo gol mi ha ricordato quello di Pelè. Credo che il gioco di Allegri non lo esaltasse più di tanto, con Sarri invece è diverso.

VENERATO SULLA CRISI DEL NAPOLI

I motivi di quello che sta succedendo sono molteplici. Sicuramente gli errori di Ancelotti sono stati importanti, è stato sordo ai richiami dello spogliatoio sulla tattica e la preparazione atletica. Ci sono anche le dichiarazioni poco simpatiche del presidente nei confronti di alcuni giocatori, certe situazioni spinose sotto il profilo contrattuale e l’ammutinamento. Ancelotti doveva essere un condottiero ed evitare l’ammutinamento della ciurma Napoli. Ora le possibilità di arrivare al 4° posto sono pochissime, bisogna onorare la Coppa Italia e la Champions League, nonostante il sorteggio lasci poche speranze.

SUL MILAN CON IL TREQUARTISTA

Se la squadra è migliorata e sta facendo risultati con il 4-3-3, meglio non stravolgere l’assetto tattico.

SU CAPUTO AGLI EUROPEI

Glielo auguro, ma è difficile perché c’è molta concorrenza. Lo seguo dai tempi di Bari e mi sono sempre chiesto perché questo ragazzo dovesse svernare in Serie B. Ammiro le sue doti tecniche.

SE È PIÙ DIFFICILE ASSIMILARE I METODI DI CONTE O QUELLI DI SARRI

Quelli di Conte. Serve tempo per assorbire i dettami tattici del tecnico della Juventus.

SUL BILANCIO DI SARRI ALLA JUVENTUS

Considero molto positivo il suo impatto in bianconero. Tutto sommato i tempi sono rispettati, nonostante qualche incidente di percorso. La Juventus sta diventando sarriana, ma più simile al Sarri visto nel Chelsea che nel Napoli.

SU GATTUSO

L’ho sempre stimato e difeso, fin dai tempi del Milan. In rossonero ha fatto benissimo. Credo e spero che possa ripetersi al Napoli perché sa affrontare le intemperie.

SUL MERCATO DEL MILAN

Todibo è un giocatore importante. A Barcellona ha trovato poco spazio perché in blaugrana ci sono tanti campioni. Serve un difensore centrale, una mezzala simile a Bakayoko e un attaccante che fa gol. Meglio se Ibrahimovic.

SUL FUTURO DI PEDRO DELLA FIORENTINA

Forse lo danno via in prestito, potrebbe anche tornare in prestito al Flamengo, in Brasile.

SU VIDAL

L’Inter è disposta ad accoglierlo ma solo alle sue condizioni: prestito secco o, al limite, con diritto di riscatto. Non con obbligo. Sembra che il Barcellona non sia d’accordo, anche se il giocatore vorrebbe tornare a lavorare con Conte.

SUL POSSIBILE RITORNO DI NAINGGOLAN ALL’INTER

Il giocatore è importante ma in nerazzurro ha fatto il suo tempo per una serie di motivi. Tatticamente e tecnicamente avrebbe potuto far comodo a Lukaku, i cui numeri sono comunque positivi.

VENERATO SUL NAPOLI

Il Napoli di De Laurentiis merita l’Oscar perché è riuscito negli anni ad avere una squadra super competitiva con degli stipendi relativamente bassi. L’errore è stato non cedere alcuni giocatori quando si potevano più trattenere. Altro sbaglio è stato tenere Ancelotti.

SU SPALLETTI

Se continua a chiedere alle società che si fanno avanti i soliti soldi che gli deve l’Inter, è difficile. Vediamo cosa succederà l’estate prossima con la Fiorentina ma i matrimoni si fanno in due.

SU DE PAUL

A me è sempre piaciuto, ma forse all’Inter fa più comodo uno come Vidal. Non so se il 3-5-2 è il vestito tattico adatto per lui.

SUL MERCATO DELLA FIORENTINA

Con la dismissione di Pedro qualcosa verrà fatto in attacco. Mi aspetto qualcosa anche a centrocampo. Conclude Venerato.

