Insigne ed il caos multe, la strategia del capitano

Stando a quanto riportato dal sito calciomercato.com, Insigne ed il suo legale ha una strategia per fronteggiare la questione multe

Insigne, come tutti gli assistiti di Mino Raiola, si è affidato all’avvocato Vittorio Rigo per farsi assistere in merito alle multe comminate dalla SSC Napoli dopo l’ammutinamento del 5 novembre.

“L’avvocato Vittorio Rigo che segue tutti gli affari legali dei calciatori di Mino Raiola, sta lavorando per conto di Insigne, Manolas e Lozano alla questione multe-diritti d’immagine dopo l’ammutinamento post-Salisburgo e la decisione del 4 novembre scorso di mandare la squadra in ritiro. A questi vanno aggiunti anche Milik e Zielinski, che hanno deciso di affidarsi al legale veneto. La strategia di Rigo, però, si presenta diversa rispetto a quella degli altri legali: ricusare Bruno Piacci, l’arbitro segnalato dal Napoli per dirimere le controversie, con la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e con la conseguente emissione del lodo per chiudere la questione.

LA STRATEGIA – Questo porterà alla ricusazione in udienza con il Tribunale che sarà costretto a nominare un altro collegio con conseguente e sostanzioso prolungamento dei tempi per determinare il giudizio, con la possibilità di trascinarsi questa questione per lungo tempo. Rigo sostiene che Piacci abbia già avuto un arbitrato legato al Napoli nel caso Higuain del 2017 e che – essendo a conoscenza di tutti gli altri arbitrati – perderebbe quella posizione che un arbitro deve avere nel giudizio di mancata conoscenza della materia del contendere, per evitare che possa favorire una parte (l’arbitro, anche se nominato da una parte, deve comunque esser terzo e rappresentare solo un esperto della materia per risolvere l’arbitrato). Una eccezione che, tecnicamente, ci sta tutta: ma, come detto, rischia di procrastinare la chiusura della controversia tra il Napoli ed i suoi calciatori in modo pesante.

LA NOMINA – Anche per questo, gli altri legali hanno scelto di seguire una strada diversa. Infatti, i due arbitri nominati dagli altri legali (Macrì e De Luca Tamajo), ognuno per gli arbitrati di competenza, stanno già studiando con Piacci la nomina del Presidente del Collegio per iniziare l’iter che porterà al lodo che chiuderà l’arbitrato.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Enzo Bucchioni: “Via le multe per ritrovare serenità”