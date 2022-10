Pedullà: “Il Napoli è la squadra più forte e in forma d’Europa”

Alfredo Pedullà ha parlato del momento che sta vivendo il Napoli

Alfredo Pedullà ha commentato il momento del Napoli attraverso il suo sito ufficiale:

“Cos’è il Napoli di oggi se non un bimbo felice, che si disinteressa dei giudizi degli altri, di quelli che non pensano ai problemi della loro squadra di club. Di quelli delle sentenze, cosa accadrà a marzo, aprile, che dicono cosa farà Spalletti a primavera. Bisognerebbe solo accettare questo momento, il Napoli è la squadra più forte e in forma d’Europa. Viene da un’estate difficile, qualcuno aveva tirato le somme prima che finisse il mercato, dicevano: “Non arriva in Europa”, oppure “Si è ridimensionata”, senza aspettare le mosse sul calciomercato del club. Il Napoli di oggi che si è qualificato agli ottavi di Champions League con due turni di anticipo, è proprio un bimbo felice, che non ha bisogno di ascoltare i giudizi degli altri”.

