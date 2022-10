Dall’Olanda: “Napoli incredibile. Lo stadio ruggiva. Kvartskhelia…”

La stampa olandese ha sottolineato l’ennesima grande prova del Napoli in Champions League

La testata olandese AD riconosce i meriti del club partenopeo. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano:

“L’Ajax, il club che tanto vuole misurarsi con l’elite del calcio, è già stato praticamente eliminato in Champions League dopo la quarta partita del girone. Dopo la storica umiliazione della scorsa settimana, il Napoli ha dimostrato ancora una volta che la squadra di mister Alfred Schreuder sferraglia da tutte le parti: 4-2. Il ruggito napoletano su ‘The Champions’, al termine dell’inno, risuona ancora quando Hirving Lozano si infila dentro Calvin Bassey, trova il libero Piotr Zielinski e, dopo il suo bel rimbalzo dalla schiena di Daley Blind, mette la palla nell’angolo più lontano annuisce : 1-0. “Khvicha Kvaratskhelia inarrestabile, non ha avuto problemi con Jorge Sanchez – che si è rivelato abbastanza in forma per sostituire Devyne Rensch – o con il lento Blind“.

“La permanenza in Champions League è praticamente impossibile a causa della vittoria per sette volte del Liverpool in casa dei Rangers”.

