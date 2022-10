Adani: “Un Napoli fantastico. Pensate ai giocatori dell’Ajax nel post partita”

Daniele Adani elogia il momento del Napoli

Daniele Adani, ex difensore di Inter e Fiorentina, oggi opinionista, ha elogiato il Napoli dopo la grande prestazione in Champions League con l’Ajax. Ecco le sue parole:

“Pensate ai giocatori dell’Ajax di Schreuder che hanno preso dieci gol in una settimana da un Napoli fantastico. Me li immagino ieri allo stadio Maradona, dopo la partita. Me li immagino i Lancieri, visualizzando gli antichi padri dell’Olanda ’74 che si sono materializzati di fronte a loro. Perché questo è stato il Napoli. Li immagino guardare in cielo e urlare ‘Maronna do’ Carmine, pensaci tu’. Football, uno spettacolo. Football vero”.

