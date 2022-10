Napoli-Ajax, i quotidiani promuovono la prestazione di Osimhen

Victor Osimhen è tornato in campo in occasione di Napoli-Ajax; l’attaccante nigeriano ha regalato una prestazione più che positiva.

Nella giornata di ieri Victor Osimhen è tornato in campo con il Napoli per disputare la sfida di Champions League contro l’Ajax. Il giocatore era stato indisponibile per circa un mese a causa di un infortunio avvenuto durante un altro match di Champions League, quello contro il Liverpool. Osimhen però ha subito ricordato le sue doti, chiudendo anche la gara al minuto 89 con una rete.

All’indomani della sfida tra Napoli ed Ajax, Victor Osimhen è stato elogiato dai quotidiani:

Corriere della Sera – 6,5: “Avviso ai naviganti: ci sono anch’io. Entra con astinenza da gol. Batti e ribatti, ci riesce. L’esultanza è una liberazione.”

Gazzetta dello Sport – 7: “Rientra dopo un mese. Irruento, ma sempre generoso. Divora un’occasione da tre metri e poi si va a il pallone da battere in rete dopo 52 giorni.”

Il Mattino – 7: “Si fece male proprio in una notte di Champions, quella col Liverpool. E si rivede all’alba del secondo tempo. Corre di qu e di là in attacco, a Blind e Timber gira la testa. Lascia il rigore a Kvara ma pi sente l’odore del sangue come uno squalo a ridosso del 90′ e recupera tutto da solo il pallone del 4-2.”

Corriere dello Sport – 7: “Ritorna in campo dopo 35 giorni e ritrova il gol dopo 52 giorni dopo quello segnato al Monza in campionato. Anzi, lo ruba letteralmente ruggendo su Blind al culmine di uno scatto pazzesco: il leone è tornato.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – Alex Meret, candidato al premio Top Save della quarta giornata di Champions League

UFFICIALE – Salvatore Bocchetti è il nuovo tecnico dell’Hellas Verona: il comunicato

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici