Napoli da standing ovation, come lui nessun club italiano

Il Napoli ha ottenuto nella giornata di ieri un’altra vittoria in Champions League. Il club di Luciano Spalletti blinda ancora una volta il primo posto nel girone collezionando 12 punti e segnando 17 goal. Così facendo il club si è qualificato per gli ottavi di finale.

Il Corriere dello Sport si concentra sulla questione:

“Napoli scopre il senso pieno della felicità, quella dimensione onirica nella quale lanciarsi. The show must go on: ed è uno spettacolo abbagliante, dodici punti in quattro partite con diciassette goal (come nessuna italiana nei gironi), gli ottavi di Champions League conquistati con centottanta minuti di anticipo (come mai nella storia del club) e un delirio di massa che trascina sulla soglia dell’incredulità. Il calcio come raramente s’è visto è in un’altra serata di straordinaria “follia”, in 90 di contagiosa allegria, in un’emozione travolgente perché lì dentro c’è tutto.”

