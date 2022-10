Napoli-Bologna, Arnautovic in dubbio: la situazione

La presenza di Marko Arnautovic per la sfida tra Napoli e Bologna è in dubbio, l’attaccante continua ad allenarsi a parte.

Il Bologna prepara la sfida contro il Napoli e la presenza dell’attaccante Marko Arnautovic continua ad essere dubbia. Il giocatore si è allenato anche oggi a parte rispetto al resto dei giocatori rossoblù. Intanto Thiago Motta ha rivisto in campo molti altri membri della squadra. Il tecnico spera di recuperare il giocatore austriaco entro il giorno della sfida: domenica 16 ottobre.

Il Corriere dello Sport riporta le ultime sulla squadra emiliana:

“Seduta mattutina tecnico-tattica e partitella a campo intero per il Bologna che prepara l’impegno di campionato contro il Napoli. Thiago Motta può sorridere perché sono rientrati in gruppo Lykogiannis, Jerdy Schouten e Musa Barrow. Differenziato per Soumaoro, Kasius e Arnautovic, con quest’ultimo però che da domani potrebbe tornare a lavorare con il gruppo e quindi essere convocato per la sfida contro gli azzurri di Luciano Spalletti.”

Fonte foto: Facebook, Marko Arnautovic

