Juventus, infortunio Di Maria: i tempi di recupero

Il giocatore della Juventus Angel Di Maria è stato protagonista di un infortunio; Sky Sport si concentra sui tempi di recupero.

Angel Di Maria non sarà disponibile in campo con la Juventus per circa una ventina di giorni. Il motivo ha a che fare con un infortunio e Sky Sport si sofferma sulla situazione attuale.

“Di Maria out 20 giorni: è questo l’esito degli esami clinici a cui si è sottoposto l’argentino in seguito all’infortunio subito contro il Maccabi. Esami che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Di Maria salterà il derby con il Torino e i match contro Lecce ed Empoli, e in Champions non sarà a disposizione contro il Benfica. Obiettivo il rientro per la sfida al Psg il 2 novembre e Juventus-Inter il 6 novembre.”

Fonte foto: Facebook, Angel Di Maria

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Bologna, Arnautovic in dubbio: la situazione

Napoli da standing ovation, come lui nessun club italiano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici