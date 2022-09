Milan-Napoli, Krunic: “Complimenti al Napoli, ma perdere così fa male”

Krunic parla al temine di Milan-Napoli 1-2

Rade Krunic, centrocampista del Milan, commenta ai microfoni di Dazn la sconfitta subita per mano del Napoli nella gara di stasera allo stadio San Siro.

Queste le sue parole:

“Siamo stati cattivi, non hanno avuto (il Napoli ndr.) tante occasioni, nel secondo tempo sono stati bravi a sfruttare l’occasione che hanno avuto oltre al rigore. Complimenti a loro che hanno fatto una grande partita e sono un grande squadra. Queste due settimane di sosta le passavamo meglio se vincevamo, così ci brucia tantissimo soprattutto dopo questa prestazione.

Con questa sconfitta non siamo contenti ma non vediamo l’ora che finisca la sosta e ricominciare al massimo. Siamo un grande squadra. Il mio ruolo ideale? La mezz’ala, qui giochiamo con mediani e trequarti ma dipende dalla partita, ci adattiamo all’avversario, anche oggi che non c’era Rafa (Leao ndr.) e mister Pioli non mi chiedeva di fare quello che fa lui, ma mi adatto a quello che mi chiede il mister”.

