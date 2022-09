Milan-Napoli, Politano: “C’è grande entusiasmo. Ci stiamo togliendo tante soddisfazioni”

Milan-Napoli, parla Politano

Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Milan-Napoli. Ecco le sue parole:

Spalletti era arrabbiato? “Era contento, oggi ci teneva a far bene e anche noi, per chiudere questo ciclo di partite. Ora abbiamo un po’ di tempo per riposarci”.

Come stai? Eri zoppicante “Ho un piccolo problema alla caviglia, l’ho messa male a terra e si è girata. Adesso vediamo nei prossimi giorni”.

Che aria si respira nello spogliatoio? “C’è grande entusiasmo. Quest’estate c’erano tante chiacchiere sul Napoli perché avevamo perso tantissimi giocatori, ma noi ci siamo messi a lavorare a testa bassa, senza mollare un centimetro. Abbiamo scoperto i nuovi, che sono forti, e quelli forti che già avevamo. E per adesso ci stiamo togliendo grandi soddisfazioni”.