Serie A: tre punti per il Milan, a San Siro finisce 2-0

Dopo la vittoria dell’Inter i rossoneri rispondono con una vittoria e riacciuffano la vetta solitaria

Il Milan vince per 2-0 contro il Genoa e ritorna in vetta alla classifica a 72 punti dopo la vittoria di oggi dell’Inter contro lo Spezia. Ad aprire le marcature è Leao all’ 11′ minuto, gli uomini di Pioli faticano a trovare la via della rete per chiudere la gara ma ci riescono poi con Messias nel finale di gara al minuto 87.

