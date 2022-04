Napoli, infortunio Di Lorenzo: ecco quando potrebbe tornare disponibile

Il Mattino si sofferma sul rientro in campo di Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli che ha subito un infortunio.

Giovanni Di Lorenzo ha subito un brutto infortunio durante la sfida contro l’Udinese, ma fortunatamente il recupero sta procedendo secondo i piani. Il quotidiano Il Mattino si concentra proprio su tale situazione, in particolare sulla data del suo presunto ritorno in campo.

“Il Napoli si è ritrovato come di consueto a Castel Volturno dove Spalletti ha potuto lavorare col gruppo. C’erano tutti, anche Osimhen e Fabian Ruiz che hanno già messo nel mirino la Roma per la gara di lunedì sera al Maradona. All’appello ieri mancava solo Giovanni Di Lorenzo che è stato accompagnato dal responsabile sanitario Raffaele Canonico a Roma per effettuare il controllo al ginocchio presso Villa Stuart con il professor Mariani. Prosegue, quindi, il lavoro di rientro per il terzino che spera di essere a completa disposizione di Spalletti la prossima settimana, per la gara contro l’Empoli.”

