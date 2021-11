Napoli, la vittoria e il primo posto non basta. Critiche agli azzurri

Critiche al Napoli nonostante la vittoria

Il Napoli nonostante la vittoria contro la Salernitana finisce nel mirino della critica, a causa di qualche sofferenza di troppo. Secondo il Corriere dello Sport, l’assenza di Osimhen ha pesato tanto nello scacchiere tattico di Spalletti. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Quella del Napoli a Salerno non si sottrae a questa categoria. Senza Osimhen questa squadra riduce di due terzi la capacità di affondo verticale e rischia di trasformare l’abilità del palleggio in un sofisma tecnico.

Senza Insigne manca del tutto la capacità di visione e di invenzione, imponendo agli azzurri un paradigma diverso, fatto di triangolazioni e cambi di gioco palla a terra. Se questo schema lo applichi sotto ritmo, come ha fatto ieri il Napoli per tutto il primo tempo, può accadere di non fare neanche un tiro in porta contro una modesta Salernitana”.

