Tweet dello sceicco Al Thani, i tifosi azzurri invadono di richieste il suo account

Un tweet di Al Thani fa sognare i tifosi

Lo sceicco del Quatar Al Thani, famiglia di cui alcuni esponenti sono proprietari del PSG, subito dopo il vantaggio degli azzurri contro la Salernitana ha fatto impazzire i tifosi del Napoli. Lo sceicco ha commentato il goal di Zielisnki con Tweet, scrivendo “Napoli in vantaggio”. La cosa non è sfuggita ai tifosi azzurri, che hanno invaso di commenti il suo tweet. In molti l’hanno invitato ad acquistare il club, costruendo una squadra da sogno.

