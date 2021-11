UFFICIALE – Colpo della Ge.Vi Napoli, arriva l’ex NBA Jeremy Pargo

Ufficiale, Jeremy Pargo firma per la Ge.Vi Napoli

Attraverso la propria pagina ufficiale Facebook, la Ge.Vi Napoli basket annuncia l’arrivo dell’ex NBA Jeremt Pargo. Lo stesso presidente Grassi ha dichiarato:

“È stata una trattativa lunga, estenuante e difficile, ma alla fine, grazie alla disponibilità del giocatore e alla nostra infinita abnegazione, siamo riusciti a chiuderla positivamente. Far venire a Napoli Jeremy Pargo è stato il nostro primo e unico obiettivo da raggiungere dopo aver digerito con grande amarezza l’inevitabile addio di Mayo. Non era facile portare a Napoli un giocatore di questo calibro. L’arrivo di Pargo è un altro evidente e concreto segnale della solidità della nostra società, che ha voluto regalare a tutti gli appassionati tifosi della Gevi Napoli Basket una squadra che possa ben figurare in Serie A dopo la fantastica promozione ottenuta lo scorso anno, nella speranza che tutti gli investimenti profusi, che meritano il massimo rispetto, non vengano vanificati da episodi quantomeno discutibili, che sono recentemente accaduti sul parquet”.

