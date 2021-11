Salernitana-Napoli: “Altro che pallottoliere, capolista in difficoltà”

Tuttosalernitana lancia una forte provocazione alla capolista partenopea: “Altro che pallottoliere, a Salerno il Napoli ha incontrato difficoltà inattese”.

Le parole del giornale web sulla vittoria del Napoli all’Arechi: “Altro che pallottoliere e allenamento a porte aperte: a Salerno la capolista del campionato di serie A ha incontrato difficoltà forse anche inattese. Pur schierandosi con alcuni calciatori che non erano titolari nemmeno in serie B, il Napoli ha sofferto tantissimo e ha vinto con l’unico tiro in porta della gara nato da una serie di rimpalli e dall’ennesimo errore di un Belec che, probabilmente, avrebbe bisogno di accomodarsi un pochino in panchina.

Gli errori del portiere iniziano ad essere tanti, alla classifica mancano punti preziosi e c’è un Fiorillo esperto, che scalpita e che certo potrebbe dare qualche garanzia in più soprattutto ora che la retroguardia, nei singoli, conferma di non essere affatto scarsa”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Insigne-Osimhen, chiarito l’episodio sul secondo rigore

Serie A, arriva lo stop ai “rigorini”. Fermato l’arbitro di Napoli-Bologna

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

G20: il principe Carlo porta il suo appello per il clima