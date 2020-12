Napoli qualificato se… tutte le combinazioni possibili

Il Napoli può già chiudere il discorso qualificazione ai sedicesimi di Europa League questa sera, in caso di successo in casa dell’AZ.

Gli azzurri, tuttavia, potrebbero passare il turno con altre due combinazioni: in caso di pareggio questa sera basterebbe un altro punto tra sette giorni in casa contro la Real Sociedad mentre, in caso di sconfitta in Olanda, bisognerebbe battere i baschi settimana prossima. A riportare la notizia è Il Mattino.

