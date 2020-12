Victor Osimhen sarà costretto a restare lontano dal campo ancora per un un paio di partite. Rino Gattuso dovrà fare a meno del numero 9 non solo per la partita di stasera contro l’AZ Alkmaar ma anche per il prossimo impegno di Serie A contro il Crotone, lo riporta Tuttosport. Il quotidiano sportivo rende noto nella sua edizione odierna che il suo rientro potrebbe avvenire il 13 dicembre nel match casalingo contro la Sampdoria. Giorno in cui, secondo quanto riferito dal presidente della Commissione Sport del comune di Napoli, gli azzurri giocheranno allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.