Osimhen primo obiettivo del Chelsea, le ultime dall’Inghilterra

Il quotidiano inglese The Guardian fa sapere che l’attaccante del Napoli Victor Osimhen sarebbe il primo obiettivo del Chelsea.

Il Chelsea vorrebbe portare in casa propria l’attaccante del Napoli Victor Osimhen. Nell’ultimo periodo sono giunte voci circa un interesse da parte del club inglese per Stanislav Lobotka e Khvicha Kvaratskhelia; tuttavia direttamente dall’Inghilterra è stato affermato che l’attaccante nigeriano sarebbe addirittura il suo primo obiettivo.

Ecco quanto si legge in merito dal quotidiano The Guardian:

“Il Chelsea ha nel mirino Osimhen già da un po’. L’attaccante nigeriano è stato fondamentale per il Napoli che ha conquistato il titolo di Serie A in questa stagione. Tuttavia non sarà facile arrivare al 24enne dal Napoli, che costa tanto e chiederà un elevato stipendio. E poi il Chelsea dovrà affrontare la concorrenza del Bayern Monaco per Osimhen. Il Manchester United è interessato, ma la sua massima priorità rimane Harry Kane del Tottenham.”

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

