Mercato Napoli: Mario Rui e Politano al capolinea?

Il mercato del Napoli in pieno fermento: Mario Rui e Politano sul tavolo dei rinnovi

Si lavora alacremente su tutti i versanti: cessioni, acquisti e rinnovi. È in pieno svolgimento quella che potrebbe apparire come una vera e propria rivoluzione.

I richiami a suon di milioni di pound dall’oltremanica difficilmente non troveranno riscontro all’ombra del Vesuvio ma a tenere banco nelle ultime ore, fonte Gazzetta dello sport, sono i rinnovi. Si apprende che, come già noto a causa delle politiche societarie, il patron del Napoli è poco incline a proroghe contrattuali per gli over 30. Fatta eccezione per il capitano, allo stato attuale, pare non ci siano margini di trattativa né per Mario Rui né per Matteo Politano.

Tutto lascia immaginare inizi un lungo braccio di ferro, l’ennesima partita a scacchi. I tifosi osservano ansiosi ma altrettanto fiduciosi per l’eccelso lavoro svolto in questi diciannove anni.

Fonte foto www.flickr.com