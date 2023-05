Napoli, ritiro Dimaro: Spalletti sarà assente alla conferenza

Secondo Il Corriere dello Sport, domani Luciano Spalletti non sarà presente alla conferenza sul ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida.

Nella giornata di domani si terrà a Castel Volturno la conferenza stampa sul ritiro estivo del Napoli a Dimaro Folgarida. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il tecnico Luciano Spalletti non sarà presente all’evento; ci sarà dunque solo il Presidente Aurelio De Laurentiis. Non si sa inoltre se quest’ultimo accennerà qualcosa sul futuro del tecnico di Certaldo.

Dal quotidiano si legge:

“Domani non ci sarà Luciano Spalletti in conferenza stampa di presentazione del prossimo ritiro del Napoli in Val di Sole. Neanche lo staff dell’allenatore avrà bisogno di fare sopralluoghi a Dimaro poiché ha già avuto modo di conoscere le strutture lo scorso anno. Quindi domani parlerà soltanto il presidente Aurelio De Laurentiis. Resta da capire se dirà qualcosa in più sul futuro di Spalletti oppure vorrà dedicarsi soltanto alle questioni legate al ritiro estivo.”

