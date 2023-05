Festa Scudetto Napoli, le ultime sull’organizzazione dell’evento

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulla Festa Scudetto del Napoli, in particolare su ciò che potrebbe accadere quel giorno.

Si avvicina sempre di più il giorno della Festa Scudetto del Napoli. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport pubblica le ultime relative all’evento che molto probabilmente si terrà il prossimo 4 giugno.

“Resiste forte l’idea di una grande festa allo stadio Maradona diffusa attraverso diversi maxi-schermi in tutta la città e nell’intera area metropolitana. De Laurentiis vuole ripetere al Maradona lo spettacolo del 7 maggio dopo la partita contro la Fiorentina. Al termine della sfida contro la Sampdoria, prevista in pomeridiana, tornerà il palco, i giochi di luce, i fuochi d’artificio, i calciatori che sfileranno e, special guest, ci sarà la coppa ben esposta che verrà mostrata in trionfo a tutti i settori dello stadio. Ci saranno tantissimi artisti dello spettacolo, a breve dovrebbe essere annunciata la presenza di Stefano De Martino. Lo show che vedrà coinvolti tantissimi cantanti, attori e ospiti a sorpresa non ancora svelati. Uno di questi potrebbe essere Giorgio Armani. Saranno invitati anche diversi ex che hanno contribuito alla crescita negli anni del club. La partita dovrebbe essere confermata per il 4 giugno, il Napoli non ha ancora chiesto l’anticipo e non è detto lo farà, viceversa sarebbe impossibile prevedere il coinvolgimento di Piazza del Plebiscito che ospiterà il 2 e 3 giugno il concerto di Gigi D’Alessio.”

