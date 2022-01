Venezia, nuovo rinforzo in attacco: possibile esordito contro il Napoli

Venezia, nuovo rinforzo in attacco

Nuovo rinforzo in attacco per il Venezia, stando a quanto riportato da Sky Sport, i lagunari stanno per ufficializzare l’acquisto di Jean-Pierre Nsame, attaccante dello Young Boys. Secondo l’emittente satellitare l’attaccante sarebbe già in città e potrebbe esordire già contro il Napoli.

