Venerato:”Napoli, interesse per Emerson Plamieri. Meret non è contento

Il portiere azzurro potrebbe chiedere la cessione

Secondo Ciro Venerato il Napoli sarebbe interessato ad Emerson Palmieri, terzino brasiliano di proprietà del Chelsea. Mentre si potrebbe aprire uno scenario inaspettato su Meret, in quanto il portiere azzurro potrebbe chiedere la cessione. Ecco quanto dichiarato a Radio Sportiva: L’offerta per il terzino sinistro è di 3 milioni netti a stagione per i prossimi cinque anni. Non solo: il Napoli sta lavorando al rinnovo di Gattuso dato che allenatore e società hanno vedute simili, a meno che il 30 aprile non sia lui a revocare il rapporto. Meret? Il portiere non è contento dell’impiego e attraverso il suo procuratore chiederà garanzie al tecnico. Se Ospina sarà preferito a lui, chiederà la cessione”.

