Bollettino Regione Campania, sfiorato il record di ieri

Il portale napolitoday.it riporta i numeri riguardanti il bollettino della Regione Campania delle ore 18:00 sul Coronavirus.

Il bollettino della Regione Campania recita numeri poco incoraggianti, solo 4 casi in meno rispetto a ieri:

“Superati anche oggi i 200 contagiati in Campania (221). La task force della protezione civile ha emesso il bollettino quotidiano sull’emergenza Coronavirus. Sono 221 le persone di cui è stata riscontrata la positività al virus oggi. Ieri, giornata record, furono 225 i nuovi contagiati. Su un totale di 1.883 tamponi è ancora alto il numero dei test che risultano positivi, analizzati dai vari centri campani. Sono in totale 2.677 le persone di cui è stata provata la positività in Campania dall’inizio dell’emergenza. I tamponi analizzati sono a un passo dal raggiungere quota 20mila. Per l’esattezza sono 19.237.”

