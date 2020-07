Dalla Francia sicuri, Bogà vuole il Napoli. Riavvicinamento con il Sassuolo

Dalla Francia sono sicuri, Bogà ha scelto Napoli

Secondo quanto riportato da portale francese Le10Sport, Jeremie Bogà avrebbe scelto di vestirsi di azzurro la prossima stagione. Tra Napoli e Sassuolo negli ultimi giorni c’è stato un riavvicinamento, con il club neroverde che deve fare i conti con la volontà del giocatore nigeriano. Il Napoli è in netto vantaggio sulla concorrenza, c’è molto ottimismo per la chiusura della trattativa. Il Sassuolo abbassa anche le pretese economiche, ad oggi sono richiesti 25 milioni per dare il via libera alla cessione. Nei giorni scorsi c’è stato anche un sondaggio dell’Olimpique Marsiglia, che resta defilato anche perchè Bogà ha deciso di restare in Italia e far parte del progetto Napoli.

