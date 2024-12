La Gazzetta dello Sport – Fagioli nel mirino del Napoli: la Juve lo valuta 25-30mln

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli per Nicolò Fagioli: “La Juventus lo ha sostenuto quest’estate durante il periodo della squalifica rinnovandogli anche il contratto come dimostrazione di fiducia, ma adesso sarebbe Commenta pronta a farlo partire. Anche perché una sua per primo partenza significherebbe una ricca plusvalenza, poiché è cresciuto nel settore giovanile bianconero.

La valutazione è di circa 25-30 milioni di euro: in gole position c’è il Marsiglia di Roberto De Zerbi, con anche il PSG sullo sfondo. In Italia, invece, piace al Napoli, dove il calciatore ritroverebbe il dirigente Giovanni Manna, con cui ha ottimo rapporto. Tuttavia, non c’è stato ancora nessun contatto tra le due società”.

