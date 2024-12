Kvaratskhelia, quando si risolverà la questione rinnovo?

La situazione relativa al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli non sembra possa risolversi almeno per il momento.

La questione del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia va avanti ormai da molto tempo eppure, almeno per adesso, non sembra esser giunti neanche lontanamente una conclusione. Dalla prima gara in cui ha vestito la maglia azzurra l’attaccante georgiano si è fatto notare a suon di goal ed assist ed ancora attualmente è uno dei migliori in campo nella maggior parte della sfide del club. Va dunque senza dire che è stato uno dei protagonisti della vittoria dello Scudetto lo scorso anno e come se non bastasse ha subito conquistato la fiducia del nuovo tecnico Antonio Conte. Per tutte le suddette ragioni la priorità della Società sarebbe quella di rinnovare l’accordo con il giocatore, che a sua volta sarebbe disposto a trovare il giusto accordo per la firma. Nonostante queste premesse le parti in questione non sembrano riuscire a trovare ad un punto di incontro.

Gli incontri tra la Società partenopea e Mamuka Jugeli, agente del georgiano, sono stati molteplici, ma dal punto di vista economico ci sarebbe distanza tra le parti . Inizialmente il Napoli avrebbe offerto 5 milioni di euro, per poi salire a 6. La richiesta dell’entourage dell’attaccante sarebbe invece intorno agli 8 milioni. La distanza da colmare è apparentemente minima, tuttavia la situazione è in stand by ormai da mesi. Non c’è da meravigliarsi dunque se con il passare del tempo i dubbi sulla permanenza di Khvicha Kvaratskhelia si stanno facendo sempre più insistenti.

Le offerte giunte dall’estero

Proprio perché Khvicha Kvaratakhelia si è fatto notare quasi sempre all’interno del Napoli, non è passato inosservato nemmeno ai big club. Se lo scorso anno è stato accostato soprattutto al Barcellona, di recente si è parlato di un interesse da parte del Paris Saint-Germain, ma anche del Manchester United. In particolare il club inglese sarebbe disposto ad offrire ben 9 milioni di euro pur di avere il giocatore in Premier League. Non manca quindi preoccupazione tra i tifosi azzurri, poiché si tratta certamente di un’offerta più che allettante.

Le parole di Giovanni Manna

Il Direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è voluto intervenire in prima persona sulla vicenda. Qualche giorno fa è infatti intervenuto nel corso di una conferenza stampa ed ha precisato che tra le parti c’è un continuo dialogo. L’obiettivo è quello di concludere il tutto in tempi brevi. Per il momento possiamo solo aspettare qualche colpo di scena.

