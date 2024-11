La Gazzetta dello Sport – Tre partite in otto giorni, anche il Napoli ha un turno infrasettimanale

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sui prossimi tre turni del Napoli in campionato e Coppa Italia: “In questo campionato è già successo a fine settembre, per il secondo turno di Coppa Italia. Sabato 21, Juve-Napoli 0-0 in campionato. Giovedì 26, Napoli-Palermo 5-0 nella coppa nazionale. Domenica 29, Napoli-Monza 2-0 in Serie A.

Questa strettoia sarà diversa: domani Torino-Napoli, poi due volte la Lazio, giovedì 5 dicembre in Coppa Italia a Roma e domenica 8 al Maradona, per uno scontro con vista scudetto. Due volte lo stesso avversario nel giro di 4 giorni, cosa fastidiosa, e la Lazio non è il Palermo, con rispetto parlando dei rosanero. Il Napoli, fuori dall’Europa, è strutturato per reggere molti urti e la Coppa Italia non è la Champions, sia Conte sia Baroni faranno ampio turnover. Tre partite in 8 giorni: una volta tanto anche Conte non lavorerà con continuità sulla squadra e questo potrebbe costargli qualcosa”.

