FOTO – Napoli-Eintracht, ultimissime di formazioni: Spalletti sciolti dubbi Meret e Kim

Napoli-Eintracht, le ultimissime di formazioni

Notizie Napoli calcio – Napoli-Eintracht, le ultimissime di formazioni. La sfida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League andrà in scena questa sera alle ore 20.45 al Diego Armando Maradona di Napoli. I partenopei dovranno difendere il 2-0 dell’andata per approdare per la prima volta nella propria storia tra le prime 8 della massima competizione europea per club.

Gli ultimi aggiornamenti sulle formazioni arrivano dalla redazione di Sky Sport. Il problema al polso destro di Meret non sembra essere un problema, gli esami hanno dato esito negativo e quindi potrà è probabile sarà il friulano a giocare. In difesa a destra ci sarà Di Lorenzo, a sinistra Mario Rui. La coppia centrale sarà formata da Rrahmani e Kim, immediato il suo rientro nonostante il fastidio al polpaccio sofferto durante l’ultimo match di campionato.

A centrocampo ci saranno Anguissa, Lobotka e Zielinski, con Elmas che scalpita per una maglia da titolare. Sulla destra dovrebbe partire dal primo minuto Lozano, favorito su Politano, che ha giocato da titolare contro l’Atalanta. Dal 1′, quindi, probabile l’esterno messicano insieme ai soliti Osimhen e Kvaratskhelia.

In casa Eintracht al posto dello squalificato Kolo Mouani, dovrebbe giocare il colombiano Rafael Santos Borré, alle cui spalle agiranno Mario Gotze e Shinji Kamada nel 3-4-2-1 disegnato dall’allenatore. Assente il norvegese Lindstrom, infortunato. A centrocampo potrebbe, invece, farcela Knauff a giocare sulla fascia destra: l’alternativa è Buta, schierato titolare nel primo round. Interno di centrocampo Rode, in gol nell’ultimo match di Bundesliga contro lo Stoccarda (finito 1-1). Completa il terzetto difensivo Tuta-Jakic-Ndicka, che agirà davanti a Trapp.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Jakic, Ndicka; Knauff, Rode, Sow, Max; Gotze, Kamada; Borré. Allenatore: Glasner.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIc

UFFICIALE – Lobotka ha firmato il rinnovo con il Napoli: i dettagli dell’accordo

De Laurentiis contro la UEFA: “È un circo, serve radicale cambiamento: ecco quanto frutterebbe la mia proposta”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici