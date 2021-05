Napoli, Ospina potrebbe recuperare per la sfida contro lo Spezia

David Ospina, portiere del Napoli, potrebbe terminare il suo percorso di recupero per la sfida contro lo Spezia.

David Ospina procede con il percorso di riabilitazione. Il recupero del portiere sembra essere prossimo, si dice infatti che riuscirà ad essere presente durante la prossima gara del Napoli: quella in trasferta contro lo Spezia. A riportare le ultime sulla sua situazione è l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

“Una buona notizia arriva su Ospina, il portiere colombiano ieri ha lavorato in campo in maniera personalizzata, potrebbe recuperare per la sfida contro lo Spezia.”

