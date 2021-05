Bagni: “Il Napoli ha indietreggiato e il Cagliari ha preso in mano il centrocampo”

L’ex azzurro ed intermediario, Salvatore Bagni, ha preso parte al programma Si gonfia la rete in onda su Tele A, ed ha espresso la sua delusione in merito al pareggio con il Cagliari.

Salvatore Bagni esprime così la sua delusione in merito al pareggio di domenica contro il Cagliari

“C’è stato un calo evidente, anche dal punto di vista fisico, un arretramento nel secondo tempo ed il Cagliari ha preso in mano il centrocampo. Qualcosa che risulta essere sorprendente per il Napoli che abbiamo avuto modo di vedere negli ultimi mesi. Hanno sofferto le palle alte, sarebbe bastato alzare un po’ la linea difensiva e le loro torri non sarebbero state poi così pericolose. Era un palone da centrocampo morbido, leggibile. Poi un errore di Hysaj che era tra i migliori, ma è costato carissimo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Infortunio Koulibaly, i tempi di recupero: ecco quando sarà a disposizione di Gattuso

UFFICIALE – José Mourinho è il nuovo tecnico della Roma: a partire dalla stagione 2021-22

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Si scioglie gruppo di estrema destra Proud Boys in Canada