Azzurri vaccinati per Euro2020: un’eccezione rispetto al resto dell’Europa

L’edizione odierna de L’Equipe pone l’attenzione sulla vaccinazione dei giocatori in vista dell’Europeo.

Sono 26 i giocatori che faranno parte della rosea per il prossimo Europeo

11 giugno e 11 luglio sono le date che prevedono lo svolgimento della competizione europea. La notizia che catalizza il calcio internazionale è l’allargamento delle risorse delle nazionali a 26 giocatori, una decisione ufficializzata dalla UEFA nella giornata di ieri.

Il quotidiano però si sofferma maggiormente su un altro aspetto: la vaccinazione dei giocatori in vista del torneo. Lunedì gli azzurri hanno ricevuto la loro prima dose di vaccino Pfizer, in attesa delle vaccinazioni di staff e dirigenti, ma questa ad oggi risulta essere una vera e propria eccezione nel mondo del calcio in Europa, poiché ad oggi i calciatori non sono considerati ancora una priorità.

