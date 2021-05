Problemi in vista per Gattuso: out due difensori in poche ore

Rino Gattuso difronte a nuovi problemi. Tuttomercatoweb fa un resoconto della situazione disastrosa del Napoli: “Ko due difensori in poche ore”.

Gattuso nuovamente nei guai, questa volta sono due difensori a fare forfait

“Gattuso ha perso in un solo colpo ben due difensori centrali ed ora toccherà affrontare il rush finale con i giocatori contati. Kalidou Koulibaly è stato il primo a fermarsi: il senegalese è stato sottoposto a tutti gli esami del caso, dopo il finale sofferto contro il Cagliari, ed ha rimediato una distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. Ma come se non bastasse, per il tecnico arriva anche un’altra brutta notizia: la positività al Covid-19 di Nikola Maksimovic, asintomatico e già in isolamento.

Dunque due indisponibilità venute fuori in pochissime ore che hanno fatto scattare l’allarme per quanto riguarda l’area difensiva. Per quanto riguarda Koulibaly tre settimane dovrebbero essere il tempo necessario per il recupero, quindi non è da escludere che per lui la stagione possa essersi già conclusa. Mentre per Maksimovic l’iter sarà l’abituale per quanto riguarda le positività al virus e che spesso vede i giocatori out per almeno due settimane.

Rimangono, infine, Manolas e Rrahmani come centrali difensivi, entrambi con la preferenza a centro-destra. Pertanto dovranno fare molta attenzione alle ammonizioni da cartellino per evitare ulteriori stop ed a quel punto l’adattamento di Di Lorenzo al centro della difesa come già è accaduto la scorsa stagione. Una situazione che Gattuso avrebbe certamente preferito evitare, soprattutto nel piano della corsa Champions”.

