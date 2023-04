UFFICIALE – Biglietti in vendita per Napoli-Salernitana, limitazioni per i tifosi ospiti

Ufficiale, parte la vendita per Napoli-Salernitana

La Ssc Napoli attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato la messa in vendita dei tagliandi per la sfida contro la Salernitana in programma il 29 aprile alle ore 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Ecco quanto comunicato dalla società azzurra:

“I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Salernitana, in programma il 29 aprile 2023 alle ore 15:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, saranno posti in vendita a partire dalle ore 15.00 di venerdì 21 aprile 2023.

In attesa delle decisioni da parte delle Autorità Competenti, la vendita sarà vietata ai residenti nella provincia di Salerno.

In nessun caso è consentito il cambio utilizzatore.

Questi i prezzi

Tribuna Posillipo € 85,00

Tribuna Nisida € 65,00

Distinti € 45,00

Curve € 35,00

MODALITÀ DI VENDITA

Salvo quanto di seguito precisato, i biglietti potranno essere acquistati:

– on line, sul sito di Ticketone (https://sscnapoli.ticketone.it/search). In tale ipotesi, il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla fidelity card (Fan Stadium Card). Clicca qui per acquistare la tua fidelity.

– presso i punti vendita Ticketone abilitati (clicca qui per consultare l’elenco ). In tale ipotesi, il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla propria fidelity card (Fan Stadium Card) ovvero stampato su supporto termico (biglietto cartaceo tradizionale).”

