Juventus-Napoli, arriva la decisione del club azzurro

Juventus-Napoli, la decisione del club azzurro

Ultime notizie Serie A – Il club azzurro ha deciso che il tecnico Luciano Spalletti non terrà la consueta conferenza stampa di presentazione della sfida Juventus-Napoli, valida per la 31ª giornata di campionato in programma domenica.

Niente conferenza stampa per Luciano Spalletti. Sabato ci sarà l’allenamento nel primo pomeriggio per gli azzurri, poi la partenza in volo verso Torino. Questa la decisione della SSCN.

