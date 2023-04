Avv. Grassani: “Il Napoli è già stato assolto due volte per l’affare Osimhen, era tutto nei parametri”

L’avv. Grassani torna a parlare dell’affare Osimhen

L’avvocato Mattia Grassani è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove è tornato a parlare nuovamente dell’affare che ha portato Victor Osimhen dal Lille al Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Nei due gradi di giudizio attivati dalla Procura Federale, perché il Napoli fu deferito dinanzi alla Giustizia Sportiva per l’operazione Osimhen nel mese di marzo quando fu prosciolto. Il tutto venne anche confermato con il proscioglimento dopo l’impugnazione della Corte Federale d’Appello. C’è il procedimento penale parallelo e in quel giudizio ordinario, dove per la SSC Napoli e i suoi dirigenti è già calato il sipario del giudicato perché i fatti sono già stati valutati. La posizione la conosco e fu molto schematica: un giocatore dal Lille al Napoli e quattro giocatori dal Napoli al Lille più un grosso passaggio di soldi non può essere una operazione fuori parametro”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Juventus-Napoli, arriva la decisione del club azzurro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Simone Coccia Colaiuta: “È finita con Stefania Pezzopane, torno agli spogliarelli”