Napoli, importanti novità da Castel Volturno: il report, le condizioni dei tre infortunati

Napoli, importanti novità da Castel Volturno: il report della seduta, le condizioni degli infortunati

Ultime notizie – Napoli, importanti novità da Castel Volturno, seduta mattutina per la squadra di Spalletti al Konami Training Center, gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma domenica a Torino per la 31esima giornata di Serie A.

Il report e le condizioni dei tre azzurri infortunati:

La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente lavoro su palle inattive e circuito di forza. Chiusura con lavoro tattico e partita a campo ridotto.

Infortunati del Napoli, le ultime notizie dal report odierno del club:

Mario Rui e Politano hanno fatto terapie. Simeone ha svolto lavoro personalizzato in campo. Personalizzato in palestra per Rrahmani.

