La Gazzetta dello Sport – Osimhen, il Napoli sta facendo l’impossibile per trattenerlo: il nodo resta la clausola.

Victor Osimhen riflette sul rinnovo di contratto. Ha apprezzato lo sforzo del Napoli, che nonostante il tetto ingaggi da rispettare, si è spinto ben oltre i suoi limiti. L’ultima proposta avanzata da De Laurentiis, è di oltre 10 milioni a stagione tra parte fissa, bonus e diritti di immagine concessi in parte. Gli azzurri stanno facendo il possibile e l’impossibile per provare a trattenerlo fino al 2027. Tuttavia, a non convincere il giocatore e il suo entourage, è la questione legata alla clausola che potrebbe essere doppia: in Europa oscilla tra i 110 e i 150 milioni, mentre in Arabia sale a 200.

