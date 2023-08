La Gazzetta dello Sport – Offerta da capogiro per Osimhen, ma lui sogna la Premier.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul caso Victor Osimhen. Il giocatore è ad un bivio: rinnovo o addio. L’offerta dell’Al-Hilal di 40 milioni più 5 di bonus a stagione per tre anni, ha sedotto il giocatore. Impossibile per lui non sentire le vertigini dopo certe proposte, ma il bomber non ha intenzione di trasferirsi in Arabia. Victor sogna di approdare in Premier League ed essere protagonista nel campionato più importante del mondo.

