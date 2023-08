UFFICIALE – Frosinone-Napoli, biglietti in vendita dal 14 agosto

I biglietti per assistere alla prima di campionato tra Frosinone e Napoli saranno in vendita a partire da lunedì 14 agosto.

L’inizio del campionato è sempre più vicino e si avvicina anche il giorno della vendita dei biglietti per la sfida tra Frosinone e Napoli, la prima della stagione.

La SSC Napoli ha riportato la notizia sul proprio sito ufficiale, spiegando anche le norme di sicurezza ed il regolamento vigente allo Stadio Benito Stirpe, scenario del match.

Ecco quanto si legge:

“La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Frosinone vs Napoli, in programma sabato 19 agosto 2023 alle ore 18:30 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, saranno in vendita con le seguenti modalità.

Prima fase. Dalle ore 11:00 di lunedì 14 agosto 2023 alle ore 23:59 di mercoledì 16 agosto 2023, vendita riservata a tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alle gare casalinghe del Napoli per la stagione 2023/24.

Seconda fase. Qualora, al termine della prima fase, vi fosse disponibilità di posti: dalle ore 11:00 di giovedì 17 agosto 2023 alle ore 19:00 di venerdì 18 agosto 2023, vendita riservata ai possessori di fidelity card del Napoli, anche se non sottoscrittori di uno abbonamento.

I tagliandi si potranno acquistare esclusivamente presso i punti vendita autorizzati vivaticket: clicca qui

Prezzi. Settore Ospiti: € 40,00.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio.”

