Napoli su Gabri Veiga, ecco l’offerta del club azzurro

Il giornalista Alfredo Pedullà ha riportato le ultime sul mercato del Napoli, in particolare sul centrocampista Gabri Veiga.

Il centrocampista Gabri Veiga potrebbe essere il prossimo colpo di mercato del Napoli. Il giornalista Alfredo Pedullà si è infatti soffermato sulle ultime notizie in merito all’interesse del Napoli nei confronti del centrocampista del Celta Vigo. Su di lui ci sarebbe una clausola di 40 milioni ma il club azzurro sarebbe disposto ad offrirne 35.

Ecco quanto si legge sul suo sito ufficiale

“Jens Cajuste potrebbe non essere l’unico volto nuovo nella mediana del Napoli. Il centrocampista svedese è arrivato alla corte di Rudi Garcia dal Reims per sostituire il posto lasciato libero da Ndombele. E con Piotr Zielinski in uscita, il Napoli ha alzato il pressing per Gabri Veiga, centrocampista classe 2002 del Celta Vigo. Un nome che vi avevamo anticipato ad aprile, quando Veiga non era mai stato accostato al club di De Laurentiis. Il centrocampista spagnolo è legato al Celta da un contratto fino al 2026 con una clausola rescissoria fissata a 40 milioni di euro. Ma il Napoli è in pressing: ha già superato i 30 milioni, potrebbe arrivare a 35 e sta spingendo per arrivare al talentuoso centrocampista spagnolo. Situazione da monitorare.”