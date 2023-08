Corriere dello Sport – Osimhen fa chiarezza: ‘no’ secco alla proposta araba. Confronto con Calenda.

L’edizione odierna del quotidiano fa sapere che Victor Osimhen non ha intenzione di accettare la proposta avanzata dal club saudita. Intanto il giocatore si è confrontato con il suo agente, Calenda, il quale ha intuito che per proseguire al meglio la sua carriera, sarebbe opportuno rimanere in Italia. Almeno al momento, perché a Napoli ha scoperto la sua dimensione: “Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di cedere Victor Osimhen, l’ha promesso a se stesso, e ha deciso di aprirsi a qualsiasi soluzione, anche la più rischiosa”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli su Gabri Veiga, ecco l’offerta del club azzurro

Napoli, ecco quando potrebbe partire Osimhen

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Lazio, torna in auge un nome per il centrocampo