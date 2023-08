Napoli, nel mirino Sutalo della Dinamo Zagabria. Prima offerta di 16 milioni

Napoli, offerti 16 milioni per Sutalo

Il Napoli continua la ricerca del nuovo centrale difensivo che andrà a sostituire Kim, nel mirino degli azzurri c’è il Josip Sutalo della Dinamo Zagabria. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, viste le difficoltà per arrivare a Danso del Lens, il croato sarebbe entrato nel mirino del Napoli. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“È ancora fermo il fronte del difensore centrale: Danso, Mavropanos e Sutalo sembrano essere gli ultimi rimasti nel listone tra le mani di De Laurentiis, Chiavelli, Meluso e Micheli. E con il passare delle ore, il Lens non abbassa le sue pretese (30 milioni) per l’austriaco di origini ghanesi. Emissari della Dinamo Zagabria hanno fatto sapere di essere pronti ad abbassare il prezzo, ma il Napoli ha puntato i piedi: paga Sutalo 16 milioni e non vuole concedere percentuali di rivendita future ai croati”.

