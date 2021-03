Milan-Napoli, ancora fuori Bakayoko. Hysaj favorito a sinistra

Milan-Napoli, Gattuso tiene fuori Bakayoko

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, per la formazione anti Milan Gattuso ormai ha scelto su chi puntare. In porta confermato Ospina, mentre in difesa spazio a Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly ed Hysaj. Il terzino albanese è favorito su Mario Rui, che resterà nuovamente fuori dall’undici titolare. A centrocampo giocheranno Demme e Fabian Ruiz, ancora panchina per Bakayoko. In attacco alle spalle di Mertens, agiranno Insigne, Politano e Zielinski. Osimhen entrerà a gara in corso.

Napoli (4-2-3-1); Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens

